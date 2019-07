© foto di Mattia Verdorale

L'edizione odierna del Corriere della Sera a pagina 36 titola così sul Bologna di Sinisa Mihajlovic: "Cori, messaggi e quel patto con la squadra. Tutti con Sinisa". Ieri la notizia choc: Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna ha annunciato in conferenza stampa di avere la leucemia. Tutto il mondo del calcio ha espresso la vicinanza verso il tecnico serbo. Ieri la squadra ha vinto in amichevole 5-0 contro il Castelrotto. Sinisa rimarrà comunque l'allenatore del Bologna nella stagione che verrà anche se non si sa per quanto dovrà rimanere lontano dal terreno di gioco.