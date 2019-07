Bologna, Corriere dello Sport-Stadio: "Pulgar, una firma qui"

Sull'edizione bolognese del Corriere dello Sport-Stadio la prima pagina è dedicata ad Erick Pulgar, centrocampista cileno dei felsinei. "Pulgar, firma qui", è il titolo di apertura del quotidiano. Il futuro del cileno, infatti, tiene in ansia il Bologna: motivo delle paure dei tifosi è la bassa clausola rescissoria (appena 12 milioni) che permetterebbe al sudamericano di lasciare l'Emilia per una cifra tutto sommato bassa. Già diverse squadre spagnole avrebbero bussato alla porta del giocatore. Servirebbe appunto un nuovo contratto da far firmare a Pulgar che possa permettere di alzare la clausola.