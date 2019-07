© foto di Rosa Doro

Si parla anche di Bologna all'interno de La Gazzetta dello Sport che sottolinea il grande inizio di Mattia Destro: "E' un Destro rigenerato, Sinisa segue sui social", titola la rosea che poi aggiunge: "Sono tutti per Mattia Destro gli applausi degli oltre duemila tifosi del Bologna saliti a Castelrotto per l’ultima amichevole del ritiro. Nel 9-0 contro la Virtus Bolzano (Serie D), il centravanti segna due grandi gol a dimostrazione che la cura-Cantatore ha riattivato l’attaccante dal punto di vista fisico e motivazionale. Girata al volo di sinistro dal limite dopo essersi alzato la palla e altra botta sempre al volo ma con l’altro piede dall’interno dell’area: questo il doppio marchio del bomber in una partita (Poli a riposo, doppietta anche per Bani) da quattro tempi di 30’ seguita nella diretta via Facebook da Sinisa Mihajlovic, presente nella distinta ufficiale".