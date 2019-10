Bologna, Il Resto del Carlino: "Al Dall'Ara ostacolo Lazio"

Non sarà facile per il Bologna affrontare la partita di oggi. Al Dall'Ara arriva la Lazio, una delle pretendenti al quarto posto che vale la Champions League, reduce però da una partita giocata giovedì. I rossoblù sperano, sognano, vogliono batterla. In prima pagina ne parla anche Il Resto del Carlino, che in taglio alto ricorda del pellegrinaggio dei tifosi a San Luca per Mihajlovic e titola: "Bologna, al Dall'Ara l'ostacolo Lazio".