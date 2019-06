Bologna, Il Resto del Carlino: "Costa caro tenersi stretto Mihajlovic"

"Costa davvero caro tenersi stretto Mihajlovic", un'asserzione che Il Resto del Carlino pone come titolo per quanto riguarda la sezione sportiva del giornale di oggi. In casa Bologna si parla infatti di cifre per quanto riguarda la permanenza in Emilia del tecnico serbo, il quale vuole ben 2 milioni a stagione. I rossoblu ne offrono 1,5, si cerca di limare sui dettagli. Si va verso due o tre anni di contratto, la firma è prevista a breve.