© foto di Giulio Falciai

Una brutta sconfitta per il Bologna ieri sera a San Siro. I rossoblù, infatti, hanno perso 2-1 contro il Milan per i gol di Suso e Borini. Inutile il gol di Destro. E Il Resto del Carlino in prima pagina ne parla, dedicandovi uno spazio in taglio alto: "Il Bologna si ferma davanti al diavolo".