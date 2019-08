Bologna, Il Resto del Carlino: "Mihajlovic, ovazione al Dall'Ara"

Roberto Soriano, al 93', manda in estasi (e in vetta alla classifica, almeno per una notte) il Bologna. Contro la SPAL è la rete all'ultimo secondo dell'ex Villarreal a decidere tutto, con Sinisa Mihajlovic in panchina, appena uscito dall'ospedale. Il Resto del Carlino è a questo che dedica il suo titolo in prima pagina: "Mihajlovic, ovazione al Dall'Ara. Il Bologna batte la SPAL all'ultimo", si legge in taglio alto. In taglio basso, invece, spazio alla questione Mauro Icardi: "Icardi fa causa all'Inter".