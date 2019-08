Notizie sportive in evidenza sulla prima pagina de Il Resto del Carlino di oggi. "Pulgar lascia, va alla Fiorentina" è il titolo in taglio alto del quotidiano bolognese, che fa il punto della situazione sul mercato in casa Bologna. Non solo il centrocampista cileno è pronto a lasciare: vicini all'addio anche l'ungherese Nagy e Rizzo.