Bologna, Il Resto del Carlino: "Stadio temporaneo, Saputo pronto a investire"

Nella giornata di ieri il Bologna ha ufficializzato di aver ottenuto il finanziamento da parte del Credito Sportivo per il restyling del "Dall'Ara". Per il periodo in cui però lo stadio sarà inagibile, il club rossoblu costruirà una sorta di "stadio provvisorio" per disputare le gare casalinghe. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Resto del Carlino: "Stadio temporaneo, Saputo pronto a investire".