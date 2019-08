Bologna, Il Resto del Carlino: "Tremila alla prima di Verona"

Manca poco all'esordio in campionato del Bologna, che se la vedrà con l'Hellas Verona neopromossa in Serie A. E Il Resto del Carlino in prima pagina aumenta l'attesa, come se ce ne fosse bisogno, vista l'affluenza di pubblico felsineo prevista in trasferta. "Bologna, tremila alla prima di Verona", è il titolo del quotidiano.