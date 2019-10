Bologna, La Gazzetta dello Sport: "Mihajlovic torna in panchina"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Passando in casa Bologna, sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo una bella novità per quanto riguarda la gara di oggi in casa con la Lazio. "Altra sorpresa, Mihajlovic oggi torna in panchina". Per la sfida contro l'amico Simone Inzaghi, dunque, il tecnico rossoblù torna in panchina, mettendosi un attimo alle spalle la leucemia che l'ha costretto alla chemioterapia nell'ultimo periodo.