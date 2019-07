"Bologna, colpo di scena: Andreas Skov Olsen non firma". Sul Resto del Carlino di oggi si parla di quello che potrebbe essere un clamoroso dietro front dell'attaccante danese, che si è sottoposto alle visite mediche ma non ha firmato. Il giocatore è tornato a casa e si è preso qualche giorno per riflettere. Non ci sarebbero però offerte al rialzo da parte di altri club. Il giocatore ha però fatto sapere che intende riflettere se restare in Danimarca un altro anno: tra dodici mesi, infatti, Skov Olsen sarà svincolato e questo potrebbe rappresentare un dettaglio non da poco, visto che si creerebbe una concorrenza spietata che il Bologna era riuscito ad anticipare. La dirigenza rossoblu resta comunque ottimista, ma i piani per l'attacco risulterebbero totalmente scombinati qualora dovesse arrivare la fumata nera per il danese.