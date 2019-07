In prima pagina, Il Resto del Carlino di oggi parla di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna. "Sinisa ricoverato, via alla terapia", si legge nel taglio alto dell'edizione del quotidiano. La vicenda che lo ha colpito ha commosso tutti nel mondo del calcio, ma ora è iniziato il momento della battaglia per l'allenatore serbo, da ieri ricoverato al Sant'Orsola. All'interno del giornale, gli auguri di guarigione e i pensieri dei calciatori rossoblu, da Destro al neo arrivato Denswil.