Bologna-Juve, la moviola della Gazzetta: "Il monitor non va: i rigori (giusti) li decide il Var"

La Gazzetta dello Sport propone la moviola di Bologna-Juventus, soffermandosi in particolare su ciò che di inusuale è capitato ieri sera al Dall'Ara. Per un problema tecnico nella trasmissione delle immagini sul monitor, l’arbitro Sozza non ha potuto andare a rivedere l’azione che al 7’ ha portato alla concessione del rigore per il Bologna, azione da lui valutata non fallosa. In questo caso il protocollo prevede che l’arbitro possa prendere la decisione in base alle informazioni che gli arrivano dal Var. Nella fattispecie è netto il fallo di Danilo che, saltato da Orsolini, colpisce all’altezza del ginocchio l’attaccante del Bologna. Opportuno l’intervento anche sul rigore concesso al 30’ alla Juve: il fallo di Lucumi su Milik avviene perfettamente sulla linea che fa parte dell’area. Sozza aveva assegnato la punizione dal limite ammonendo Lucumi: dopo l’intervento di Mazzoleni la punizione dal limite diventa rigore e l’ammonizione viene cancellata.