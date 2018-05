Bologna, quanti nomi per la panchina. Proposto anche Di Biagio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola, De Zerbi, Stellone, se nel frattempo il Palermo non gli avesse dato la propria panchina. Poi Di Biagio. Infine Maran. Non passa giorno che sia Donadoni a finire sotto processo e di conseguenza che la sua permanenza a Casteldebole sia ormai al capolinea. Ma in realtà la storia ha altri connotati, in pratica sarà così solo se l’attuale allenatore rossoblù deciderà di piantare baracca e burattini, perché il Bologna non dimenticherà mai che c’è in ballo un contratto di quasi 5 milioni di euro lordi fino al giugno 2019, spiega il Corriere di Bologna. Va detto che nelle ultime ore è stato di nuovo accostato al Bologna il nome di Di Biagio. C’è chi negli ambienti romani lo sta proponendo ad alcune società di serie A.