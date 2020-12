Bologna, Saputo al Corriere dello Sport: "Il progetto continua, obiettivo 52 punti"

Il presidente del Bologna Joey Saputo, in un'intervista al Corriere dello Sport ha parlato così del suo Bologna: "L'ho detto altre volte, credo che scegliendo Bologna ho scelto la città giusta per investire nel calcio. Dobbiamo ricordare che nel luglio 2019 abbiamo pianificato la stagione che stava per cominciare e in quel momento abbiamo scoperto le condizioni di salute di Sinisa. Quando sembrava tutto risoldo, nel dicembre 2019 è arrivato il covid. Quindi oggi devo dire che non abbiamo potuto rendere totalmente esecutivo il nostro piano, ma è importante capire che non abbiamo modificato ciò che era nei nostri programmi per quanto riguarda gli investimenti che avevamo ipotizzato. L'obiettivo di questa stagione è fare almeno 52 punti, e finire tra le prime dieci".