Bologna-SPAL, La Gazzetta dello Sport: "E' la festa di Sinisa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Juve-Napoli, oggi in campo anche Milan e Brescia nel primo anticipo di giornata. La Gazzetta dello Sport dedica ai rossoneri uno spazio in taglio basso, riportando le parole di Giampaolo in conferenza stampa: "Milan, io tiro dritto". Boxini anche per le altre. In primis l'anticipo del venerdì, Bologna-SPAL, gara che ha portato i tre punti in casa felsinea: "E' la festa di Sinisa. Soriano-gol al 93'. Il suo Bologna vince: primo per una notte". Poi il Torino e la ripartenza granata, su cui i quotidiano rosa scrive in un'intervista a Belotti: "Il mio Toro farà un grandissimo campionato". Intanto è fatta per Laxalt.