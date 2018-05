Bomba SportBild: rottura Bayern-Lewandowski. Agente conferma l'addio

Bomba di mercato dalla Germania, sulle pagine di Sport Bild. Secondo il quotidiano tedesco l'avventura di Robert Lewandowski al Bayern Monaco può considerarsi conclusa, la conferma diretta arriva dal suo agente che nell'intervista ammette la volontà del polacco di cambiare aria. Decisione presa e già comunicata ai vertici del club bavarese.

Exclusive: The agent of @lewy_official confirmed in @SPORTBILD that @lewy_official wants to leave @FCBayern this summer. He already informed the bosses of the club @altobelli13

— Christian Falk (@cfbayern) May 30, 2018