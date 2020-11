Boniek a Il Messaggero: "Italia superiore alla Polonia ma non sempre vince il più forte"

"Italia superiore alla Polonia ma non sempre vince il più forte". Queste le parole di Zbigniew Boniek che Il Messaggero riporta al suo interno questa mattina. In vista della sfida contro gli Azzurri spiega quali erano gli obiettivi della Polonia: "Volevamo rimanere nel gruppo A della Nations League e forse siamo già salvi, giochiamo con meno pressione. Proveremo a giocarcela con Italia e Olanda, ma sono entrambe più forti di noi". Infine qualche battuta anche sul campionato italiano: "Per me lo vince ancora la Juventus. L'Inter ha una coppia di attaccanti fantastici come Lukaku e Lautaro Martinez, ma manca l'abitudine a vincere. Il Milan è primo con Ibrahimovic, ma il campionato è lungo, non sempre devi fare la lepre".