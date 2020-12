Boniek a Tuttosport: "Italia, hai perso il treno per Lewandowski"

"Italia, hai perso il treno per Lewandowski" dice un mai banale Zibì Boniek a Tuttosport. "Cristiano e Leo hanno segnato un’epoca, ma anche Robert negli ultimi anni è stato molto continuo. Diciamo che dopo CR7 e Messi, c’è Lewandowski. Poi a ruota arrivano gli altri: Benzema, Lukaku... Fortissimi anche loro, ma con maggiori alti e bassi" dice l'ex stella polacca di Juventus e Roma. Ancora Boniek: "Da giovane Robert è stato vicino al Genoa, almeno così mi ha detto il suo procuratore. Penso che il treno per la Serie A sia passato e non tornerà più. Perché Lewandowski sta bene al Bayern, ha un ingaggio alto e non mi sembra abbia intenzione di muoversi. Un giocatore deve venire in Serie A all’età dei sogni, non a fine carriera. È vero, CR7 è andato alla Juventus a 33 anni... Ronaldo segna in qualsiasi squadra, però se i bianconeri non vinceranno la Champions il bilancio non sarà così positivo. Se Robert mi chiedesse un consiglio... beh direi lui che lo vedo più in America che in Italia dopo il Bayern".