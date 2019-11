Brescia, Corriere dello Sport: "E' il solito Balotelli, ora pensa all'addio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In taglio basso sul Corriere dello Sport c'è spazio anche per altri temi, secondari rispetto agli anticipi ma comunque importanti. Come quello legato a Mario Balotelli, che dopo alcuni dissapori con Grosso è stato fatto fuori dai convocati di Roma-Brescia. "E' il solito Balotelli, ora pensa all'addio", titola il quotidiano romano. Spazio anche alla Premieri League per l'esordio vincente di José Mourinho sulla panchina del Tottenham: "Mou, buona la prima (con brivido)". E infine si tratta anche la Serie C: "Scommesse truccate, bufera in Serie C: tre arresti".