In taglio alto sul Corriere dello Sport il titolo è dedicato a Mario Balotelli e al suo ritorno in Italia alla soglia dei 30 anni (29, con esattezza). "Balo ci riprova", scrive il quotidiano romano, che poi svela i dettagli dell'accordo: un anno di contratto a 1,5 milioni più bonus per l'ex Inter, che torna nella sua città anche per ritrovare la Nazionale. E infatti, nell'editoriale a firma di Alberto Polverosi, si parla proprio di questo: "L'ultimo treno per l'Europeo".