© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'altro anticipo del sabato, ancor prima di Inter-Hellas Verona e Napoli-Genoa, il Brescia è stato abbatuto al Rigamonti da un ottimo Torino formato trasferta. La copertina in questo caso è per Mario Balotelli, perché di spalla il Corriere dello Sport è su di lui che titola: "Balotelli travolto e sostituito", visto e considerato che il nuovo allenatore Grosso, vedendo le sue difficoltà, l'ha tolto anzitempo dal terreno di gioco, in seguito ad una prova deludente.