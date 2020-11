Brutto ko per la Roma. Il Messaggero: "Flop a casa Maradona"

"Flop a casa Maradona", titola stamane Il Messaggero. Una partita di calcio, tra squadre che si equivalgono e hanno gli stessi obiettivi è diventata una sfida impari. Era scritto così nel destino delle stelle: il Napoli non voleva e non poteva perdere. Si doveva vincere nel nome di Diego: detto e fatto. Un quattro a zero che non lascia spazio a recriminazioni. Pure la prima rete, su punizione di Insigne, fa parte del gioco del destino. La Roma ieri sera ha faticato e qui forse Maradona c'entra poco. Dzeko mai in partita, Pellegrini fantasma, due infortuni nel primo tempo. Così era davvero dura, al di là di quello sguardo magnetico di Diego che illuminava il San Paolo.