Buffon alla Gazzetta dello Sport: "Uno juventino a Parigi"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista a Gigi Buffon: "Uno juventino a Parigi". L'ex portiere bianconero, ora al PSG, ha dichiarato: "Agnelli mi ha fatto allenare tre giorni alla Continassa. PSG-Juve? Spero che non si giochi mai in finale di Champions. Nei passaggi filtranti Verratti vale Neymar".