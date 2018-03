C'è Spagna-Argentina, l'apertura di Marca: "Ultimo tango a Madrid"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Martedì a Madrid Spagna e Argentina si sfideranno in amichevole e la prima pagina del quotidiano sportivo Marca è dedicata proprio a questa sfida a Lionel Messi che sembra in forte dubbio dopo aver già saltato la gara contro l'Italia. "L'ultimo tango a Madrid", è il titolo del quotidiano che poi scrive: "Messi è arrivato ma non si è allenato a Valdebebas. Tutto esaurito al Metropolitano per vedere il crack contro la Spagna che è tornata a coinvolgere i tifosi".