Cagliari, Gazzetta dello Sport: "Joao Pedro rischia due anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Pedro rischia due anni di squalifica, scrive la Gazzetta dello Sport analizzando la situazione dell'attaccante del Cagliari, sospeso dall'anti-doping per tracce di idroclorotiazide, un diuretico che si prescrive per combattere l'ipertensione, ma proibito per il suo potenziale coprente. Positivo sia per la sfida col Sassuolo dell'11 febbraio che quella di sei giorni dopo col Chievo: dovrà ora decidere se chiedere le contro-analisi, rischiando una squalifica di due anni, o attendere il deferimento e subire il processo che stabilirà se l'uso è stato intenzionale.