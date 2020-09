Cagliari, L'Unione Sarda: "All'Arena subito rivincita con la Lazio"

"All'Arena subito rivincita con la Lazio". Questo il titolo in taglio alto che L'Unione Sarda dedica al calendario del Cagliari. Si parte il 20 settembre: per i rossoblù esordio a Sassuolo. All'ottava giornata la sfida in casa Juve. Intanto i rossoblù sono in ritiro. Aritzo abbraccia il Cagliari: domani per Di Francesco il testo con l'Olbia.