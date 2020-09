Cagliari, L'Unione Sarda: "Conti, la dinastia rossoblù"

vedi letture

"Conti, la dinastia rossoblù". Questo il titolo in taglio laterale sulla prima pagina de L'Unione Sarda in edicola in riferimento alla prima volta per Bruno jr, figlio di Daniele Conti, con la prima squadra sarda. Il figlio ha fatto l'esordio in amichevole con l'Olbia dove è stato buttato in campo per gli ultimi minuti. Chissà che non ci sia qualche chanches per lui anche durante la stagione.