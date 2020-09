Cagliari, L'Unione Sarda: "Di Francesco pensa già all'Atalanta (e ai rinforzi)"

"Di Francesco pensa già all'Atalanta (e ai rinforzi)". Questo il titolo che è possibile trovare sulla prima pagina de L'Unione Sarda in edicola oggi. Il titolo è in riferimento all'allenatore dei rossoblù che, dopo la sconfitta casalinga rimediata contro la Lazio, pensa già alla prossima partita. L'avversario non sarà facile da battere perché il Cagliari andrà a Bergamo ad affrontare un'Atalanta straripante già contro il Torino. E con una settimana precisa alla fine del mercato, il tecnico si aspetta ancora qualche colpo per rinforzare definitivamente la rosa.