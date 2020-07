Cagliari, L'Unione Sarda: "Gagliano & Co, quei bravi ragazzi rossoblù"

"Gagliano & Co, quei bravi ragazzi rossoblù". Titola così in prima pagina L'Unione Sarda in riferimento alla favola del Primavera del Cagliari Gagliano, il quale ha esordito in Serie A nell'ultima giornata con la Juventus. E non si è limitato ad esordire: ha sbloccato le marcature e poi ha servito anche l'assist per il raddoppio di Simeone. Un esordio davvero da favola.