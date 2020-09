Cagliari, L'Unione Sarda: "Godin ha firmato, oggi arriva in città"

"Godin ha firmato, oggi arriva in città". Questo il titolo in taglio alto, sulla propria prima pagina, che L'Unione Sarda dedica all'imminente colpo dei sardi in difesa. Godin ha svolto le visite e già firmato. Superati i test medici è tornato a Milano per raccogliere gli ultimi effetti personali, per poi partire in direzione Cagliari, dove lo attende il suo nuovo club. Oggi è atteso in città, come scrive il quotidiano, e in giornata arriverà anche l'ufficialità.