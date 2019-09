Alessio Cragno dovrà stare lontano dai campi per quattro mesi circa, ma il Cagliari s'è cautelato andando a prendere Robin Olsen dalla Roma. Intanto il portiere rossoblù è stato operato a Roma e tutto è andato per il verso giusto. L'edizione odierna de L'Unione Sarda ne parla in prima pagina: "Cragno, intervento riuscito: 'Voglio tornare presto'".