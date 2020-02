vedi letture

Cagliari, L'Unione Sarda: "Pavoletti ko, alta tensione"

"Pavoletti ko: alta tensione". Questo il titolo in taglio basso su L'Unione Sarda in riferimento all'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti, decisamente sfortunato. Nella giornata di ieri il calciatore ha riportato per la seconda volta, a pochi giorni dal suo rientro, una lesione al legamento crociato che lo terrà fuori fino a fine stagione. Ma essendosi infortunato al di fuori del campo da gioco il Cagliari potrebbe pensare ad una sanzione.