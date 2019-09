Radja Nainggolan ha scelto il Cagliari per rilanciarsi. All'Inter è stato praticamente cacciato, nonostante il gol-Champions l'avesse messo a segno lui. E la sua voglia di tornare dov'è stato bene, in Sardegna, si sposava alla perfezione con la volontà della sua vecchia (ma ancora proprietaria società). Sta a lui adesso ripagare la fiducia del presidente Tommaso Giulini e L'Unione Sarda lo sollecita a dare il massimo, senza storie extra-campo: "Nainggolan, basta equivoci", il titolo del quotidiano in prima pagina.