Cagliari, L'Unione Sarda: "Stadio Is Arenas, non ci fu peculato"

"Stadio Is Arenas, non ci fu peculato". Questo il titolo in prima pagina su L'Unione Sarda in edicola oggi. Ieri la sentenza: due anni di reclusione per l'ex presidente del Cagliari, Massimo Cellino, per le violazioni paesaggistiche, altrettanti per l'ingegner Andrea Masala per il falso nello stato di esecuzione dei lavori. Cadute con formula piena le accuse di peculato e assolti tutti gli altri imputati, tra i quali l'ex sindaco di Quartu, Mauro Contini.