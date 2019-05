Cagliari, L'Unione Sarda titola: "L'ex Pavoletti sfida il Napoli"

La parentesi azzurra di Leonardo Pavoletti non è stata indimenticabile. Complice un calcio che non si addiceva alle sue caratteristiche - ovviamente parliamo di quello di Sarri - l'attaccante toscano non è riuscito ad incidere, ha segnato pochissimo e ha deciso di andare via in estate, direzione Cagliari.

Ritorno - Domani sera per la prima volta l'ex Sassuolo farà ritorno al San Paolo da avversario, quasi al termine di una stagione importante per lui, quella del rilancio. L'edizione odierna de L'Unione Sarda si sofferma proprio su questo tema, dedicando un piccolo spazio anche al calcio in prima pagina, in taglio basso: "L'ex Pavoletti sfida il Napoli".