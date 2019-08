Chi ha fatto la differenza lo scorso anno e chi è chiamato a farla quest'anno, uno accanto all'altro. Il Cagliari oggi scenderà in campo contro il ChievoVerona nella sfida di Coppa Italia e si affiderà immediatamente ai suoi uomini più importanti. "Cagliari, subito Nainggolan&Pavoletti", titola L'Unione Sarda in prima pagina, sottolineando come Rolando Maran tenga molto a fare bene in questa competizione.