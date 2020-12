Cagliari-Inter, la moviola del Corriere dello Sport: "Pasqua ok, regolare la rete di Barella"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna fa il punto sulla moviola di Cagliari-Inter con questo titolo: "Pasqua ok, regolare la rete di Barella". La partita è decisamente positiva per l'arbitro alla quinta stagionale in A. Chiude la partita con 28 falli e 3 cartellini gialli, tutti corretti, dimostrando una soglia del fallo molto alta. Gli ammoniti sono Faragò per aver fermato la ripartenza di Perisic, Darmian dopo una dura entrata su Sottil e lo stesso Pavoletti dopo un contatto in ritardo con Bastoni. Regolare il gol di Barella con Cragno che non viene disturbato irregolarmente sul gol prima del tiro dell'ex rossoblù.