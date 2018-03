Cagliari, L'Unione Sarda: "A Barella le chiavi del centrocampo"

In vista di Cagliari-Lazio, L'Unione Sarda in edicola prova a fare il punto sulla formazione rossoblu. "Lopez potrebbe dare a Barella le chiavi del centrocampo", il titolo del quotidiano nel taglio alto della prima pagina. La squadra di Diego Lopez, che domenica scorsa non è scesa in campo contro il Genoa in seguito alla scomparsa del compianto Davide Astori, è reduce dalla sconfitta di undici giorni fa contro il Napoli per 0-5.