Cagliari, L'Unione Sarda: "Decisivi gli scontri diretti nel rush finale"

Consueto spazio al Cagliari, nel taglio alto della prima pagina del quotidiano L'Unione Sarda. "Decisivi gli scontri diretti nel rush finale per la salvezza", il titolo del giornale in edicola in merito alla formazione allenata da Diego Lopez. Domenica alle 15, intanto, i sardi saranno a Benevento per sfidare la squadra di Roberto De Zerbi.