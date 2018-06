Cagliari, L'Unione Sarda: "Maran firma domani, Cigarini in bilico"

L'Unione Sarda in edicola questa mattina scrive del Cagliari nel taglio alto della prima pagina. "Maran firma domani, Cigarini in bilico. Arriva Valdifiori?", il titolo del quotidiano che scrive come l'ex Sampdoria possa salutare la Sardegna. Al suo posto può arrivare il centrocampista ora al Torino.