L'edizione odierna del quotidiano L'Unione Sarda riserva spazio alla presentazione di Ragnar Klavan in casa Cagliari, che ha puntato sul 32enne in chiusura di mercato. "Klavan si presenta: 'Srna mi ha convinto, sono pronto per il Sassuolo". Il difensore estone, ex Liverpool, può dunque debuttare nel prossimo weekend contro i neroverdi.