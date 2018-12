Cagliari ospite del Frosinone. L'Unione Sarda: "Pavoletti recupera"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle 15 il Cagliari sarà di scena in casa del Frosinone per un match molto incerto. L'Unione Sarda in prima pagina dedica un taglio centrale alla squadra di Maran e scrive: "Oggi alle 15 il Cagliari sul campo del Frosinone. Recupera Pavoletti, Barella suona la carica".