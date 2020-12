Cagliari, Zappa a La Gazzetta dello Sport: "Inter, nessuna rivalsa. In campo agguerriti"

vedi letture

Il terzino del Cagliari Gabriele Zappa, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del prossimo avversario dei sardi, ovvero l'Inter (tra l'altro ex squadra del giocatore che ha un passato in nerazzurro): "Loro saranno molto arrabbiati, poiché gli è rimasto solo il campionato. Anche noi abbiamo solo il campionato e saremo molto agguerriti. Penso che l'Inter abbia bisogno di calciatori esperti, pronti sul momento. A fine gara vorrei scambiare la maglia con Pinamonti perché siamo amici. Ma se non ci sarà cercherò di prendere quella di Hakimi: lui mi piace molto".