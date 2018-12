Cairo a La Verità: "Entrare in politica? Per ora aspetto, si rischia troppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Verità di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista al presidente del Torino non che uno dei principali editori italiani Urbano Cairo: "Entrare in politica? Per ora aspetto, si rischia troppo". Il numero uno granata parla di politica ma rimanda al futuro la possibilità di farne parte da protagonista.