Cairo al Corriere di Torino: "Tifavo per Rivera ma il Toro è la mia squadra"

Il Corriere di Torino di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista al presidente del Toro Urbano Cairo all'indomani del 112° compleanno granata: "Rivera era il campione, il Toro la mia squadra". Poi sulla sfida contro il Milan: "Io sono nato a Milano, ma il Toro è la mia squadra e calcisticamente parlando, Torino è la mia città. Io da bambino tifavo per Rivera più che per il Milan. I granata erano la squadra della mia mamma Maria Giulia e ho esultato con lei quando nel '76 il Toro vinse lo scudetto".