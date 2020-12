Cairo si gioca l'ultima carta. La Stampa: "Torino in ritiro e senza alibi"

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio ai granata con il titolo seguente: "Torino in ritiro e senza alibi". La squadra sabato si è dimostrata scollegata, distratta, confusa e senza logica in un vero e proprio tradimento verso Giampaolo. Tutti andranno in ritiro, il tecnico avrà ancora la fiducia per le prossime tre partite che sono Roma, Bologna e Napoli, ma troppo ravvicinate per pensare a cambiamenti. Ora però Giampaolo deve dare la scossa altrimenti sarà, come sempre nel calco, lui a pagare.