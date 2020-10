Calabria al Corriere dello Sport: "Milan sottovalutato dopo il lockdown. Ibra un vincente"

"Dopo il lockdown siamo stati sottovalutati. Poi la nostra fortuna è stata dare continuità al progetto". Queste le parole di Davide Calabria che ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Siamo più maturi" - ha spiegato il terzino - "è normale che siano alti e bassi". E su Ibrahimovic ha risposto così: "Avere un giocatore come è importantissimo. La mentalità che ha è da vincente puro. Non ho mai visto nessuno allenarsi come si allena lui. Vuole vincere sempre. Lui vuole che noi diamo il massimo di noi stesso. E grazie a lui ho capito come si preparano i grandi calciatori prima di una partita. Vedere come reagisce e come lavora durante l'allenamento, e averlo all'interno dello spogliatoio ti fa imparare piccoli segreti che ti fanno crescere".