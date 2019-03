© foto di www.imagephotoagency.it

"Quelle che il calcio" titola La Nazione oggi in edicola, dando spazio al calcio femminile: "Il tutto esaurito allo Stadium per Juve-Fiorentina certifica il boom del pallone al femminile. Rispetto in campo, niente violenza fuori. Pausa per una giocatrice che si è sistemata i capelli".